На Уимблдоне во второй неделе сыграют шесть россиян впервые с 2008 года

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. Во второй неделе соревнований впервые с 2008 года сыграют шесть российских теннисистов: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Последний раз столько же россиян в четвёртом круге турнирах «Большого шлема» было на Australian Open — 2024.

На Уимблдоне-2008 в четвёртый круг вышли восемь представителей России: Марат Сафин, Михаил Южный, Алиса Клейбанова, Анна Чакветадзе, Надежда Петрова, Алла Кудрявцева, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева.

Действующим чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В женском одиночном разряде — Барбора Крейчикова из Чехии.