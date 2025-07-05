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На Уимблдоне во второй неделе сыграют шесть россиян впервые с 2008 года

На Уимблдоне во второй неделе сыграют шесть россиян впервые с 2008 года
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. Во второй неделе соревнований впервые с 2008 года сыграют шесть российских теннисистов: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Последний раз столько же россиян в четвёртом круге турнирах «Большого шлема» было на Australian Open — 2024.

На Уимблдоне-2008 в четвёртый круг вышли восемь представителей России: Марат Сафин, Михаил Южный, Алиса Клейбанова, Анна Чакветадзе, Надежда Петрова, Алла Кудрявцева, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева.

Действующим чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В женском одиночном разряде — Барбора Крейчикова из Чехии.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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