«Я на такое не смотрю». Янник Синнер — о том, что побил рекорд Федерера на Уимблдоне

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что превзошёл достижение титулованного Роджера Федерера по меньшему количеству геймов, отданных в первых трёх кругах Уимблдона. Итальянец проиграл соперникам 17 геймов, а швейцарец — 19 в 2004 году.

«Конечно, я смотрел его матчи на Уимблдоне. Вечная классика. Конечно, теннис тогда был другим, больше подач с выходом к сетке. Трава была другой. Мне очень нравилось смотреть, как играет Роджер. Я никогда не играл против него в официальном матче. Но то, как они это делали, было потрясающе. Теннис немного изменился, это точно.

Что касается рекорда, то я на такое не смотрю, потому что знаю, что всё может очень быстро измениться в следующем раунде. Но я очень рад, что прошёл дальше», — сказал Синнер на пресс-конференции.