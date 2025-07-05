Действующая чемпионка Уимблдона Крейчикова не смогла выйти в 1/8 финала соревнований

Чемпионка Уимблдона-2024 чешская теннисистка Барбора Крейчикова не смогла выйти в 1/8 финала соревнований. В третьем круге она уступила американке Эмме Наварро (10-я в рейтинге WTA) со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. В её рамках Крейчикова четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Наварро один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Эмма Наварро поспорит с седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.