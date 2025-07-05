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Барбора Крейчикова — Эмма Наварро, результат матча 5 июля, счёт 1:2, 3-й круг Уимблдона-2025

Действующая чемпионка Уимблдона Крейчикова не смогла выйти в 1/8 финала соревнований
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Чемпионка Уимблдона-2024 чешская теннисистка Барбора Крейчикова не смогла выйти в 1/8 финала соревнований. В третьем круге она уступила американке Эмме Наварро (10-я в рейтинге WTA) со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 16:55 МСК
Барбора Крейчикова
16
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. В её рамках Крейчикова четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Наварро один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Эмма Наварро поспорит с седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сета женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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