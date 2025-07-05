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Синнер рассказал, повлияло ли поражение в финале «РГ» на его настрой перед Уимблдоном-2025

Синнер рассказал, повлияло ли поражение в финале «РГ» на его настрой перед Уимблдоном-2025
Янник Синнер
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Итальянский теннисист Янник Синнер ответил, оказало ли на его психологическое состояние поражение в финале Открытого чемпионата Франции — 2025 перед Уимблдоном. В Париже итальянец уступил Карлосу Алькарасу, ведя по сетам 2-0.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Как бы вы описали своё настроение и ментальное состояние сразу после «Ролан Гаррос»? Когда вы приехали сюда, были ли сомнения, тревоги или негативные эмоции перед началом?
— Почему негативные чувства? Из-за того, что я проиграл в финале? Нет, слушайте, это новый турнир и новый «Шлем». Новое покрытие. Я не переживаю за уровень своей игры, который могу показывать. Меня не беспокоит, что одно поражение может повлиять на тебя так надолго. Верю, что здесь у меня есть новая возможность показать что-то хорошее. Если я буду играть в хороший теннис, то знаю, что могу пройти далеко. Может быть, я проиграю уже в следующем круге. Кто знает? Но я не беспокоюсь. Честно говоря, очень рад быть здесь. Рад, что у меня есть возможность выступать на таких особенных кортах, как на Уимблдоне. Сейчас нет лучшего места для игры в теннис. Всё идёт хорошо. Я здорово подготовился к этому турниру. Теперь посмотрим, как сыграю и как далеко смогу пройти, — сказал Синнер на пресс-конференции.

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