Ига Швёнтек уверенно обыграла Даниэль Коллинз в третьем круге Уимблдона-2025

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025. В третьем круге она обыграла американку Даниэль Коллинз (54-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Швёнтек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коллинз два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Швёнтек поспорит с датчанкой Кларой Таусон (22-я в рейтинге), которая в третьем круга обыграла Елену Рыбакину.