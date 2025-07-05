Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Шаёнтек — Даниэль Коллинз, результат матча 5 июля, счёт 2:0, 3-й круг Уимблдона-2025

Ига Швёнтек уверенно обыграла Даниэль Коллинз в третьем круге Уимблдона-2025
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025. В третьем круге она обыграла американку Даниэль Коллинз (54-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Даниэль Коллинз
54
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Швёнтек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коллинз два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Швёнтек поспорит с датчанкой Кларой Таусон (22-я в рейтинге), которая в третьем круга обыграла Елену Рыбакину.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Материалы по теме
На Уимблдоне во второй неделе сыграют шесть россиян впервые с 2008 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android