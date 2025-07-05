Ига Швёнтек уверенно обыграла Даниэль Коллинз в третьем круге Уимблдона-2025
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025. В третьем круге она обыграла американку Даниэль Коллинз (54-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
54
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Швёнтек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коллинз два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований Швёнтек поспорит с датчанкой Кларой Таусон (22-я в рейтинге), которая в третьем круга обыграла Елену Рыбакину.
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