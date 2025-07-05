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Барбора Крейчикова расплакалась на Уимблдоне-2025 во время матча с Эммой Наварро

Барбора Крейчикова расплакалась на Уимблдоне-2025 во время матча с Эммой Наварро
Барбора Крейчикова
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Чешская теннисистка 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова не сдержала эмоций во время матча третьего круга Уимблдона-2025 с представительницей США Эммой Наварро (10-я строчка рейтинга). Она проигрывала в матче и перед подачей заплакала. Трибуны поддержали спортсменку.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 16:55 МСК
Барбора Крейчикова
16
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Барбора Крейчикова

Барбора Крейчикова

Фото: кадр из трансляции

Эмоции Крейчиковой, вероятно, были связаны с тем, что она выступала в статусе действующей чемпионки соревнований в Лондоне, но так и не смогла защитить титул.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. В её рамках Крейчикова четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Наварро один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

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