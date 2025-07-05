Барбора Крейчикова расплакалась на Уимблдоне-2025 во время матча с Эммой Наварро

Чешская теннисистка 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова не сдержала эмоций во время матча третьего круга Уимблдона-2025 с представительницей США Эммой Наварро (10-я строчка рейтинга). Она проигрывала в матче и перед подачей заплакала. Трибуны поддержали спортсменку.

Барбора Крейчикова Фото: кадр из трансляции

Эмоции Крейчиковой, вероятно, были связаны с тем, что она выступала в статусе действующей чемпионки соревнований в Лондоне, но так и не смогла защитить титул.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. В её рамках Крейчикова четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Наварро один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.