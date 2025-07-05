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Россия занимает первое место по количеству представителей в 1/8 финала Уимблдона-2025

Россия занимает первое место по количеству представителей в 1/8 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. Россия занимает первое место по представительству в четвёртом круге среди всех стран-участниц турнира. Во второй неделе соревнований сыграют шесть российских теннисистов: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

У представителей США, занимающих второе место, в 1/8 финала вышли Эмма Наварро, Аманда Анисимова и Тейлор Фриц. За выход во вторую неделю борются Брэндон Накашима и Бен Шелтон.

Теннис. Четвёртый круг Уимблдона-2025:

  1. Россия — 6 теннисистов (2 мужчины + 4 женщины);
  2. США — 5 (3+2);
  3. Испания — 3 (2+1);
  4. Италия — 3 (3+0);
  5. Великобритания — 2 (1+1);
  6. Дания — 2 (1+1);
  7. Польша — 2 (1+1);
  8. Австралия — 2 (2+0);
  9. Сербия — 1 (1+0);
  10. Чехия — 1 (0+1);
  11. Аргентина — 1 (0+1);
  12. Германия — 1 (0+1);
  13. Бельгия — 1 (0+1);
  14. Беларусь — 1 (0+1);
  15. Швейцария — 1 (0+1);
  16. Чили — 1 (1+0);
  17. Болгария — 1 (1+0);
  18. Хорватия — 1 (1+0);
  19. Венгрия — 1 (1+0).

Отметим, что ещё продолжаются несколько мужских матчей, но Россию уже никто не догонит.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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