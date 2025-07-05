Россия занимает первое место по количеству представителей в 1/8 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. Россия занимает первое место по представительству в четвёртом круге среди всех стран-участниц турнира. Во второй неделе соревнований сыграют шесть российских теннисистов: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

У представителей США, занимающих второе место, в 1/8 финала вышли Эмма Наварро, Аманда Анисимова и Тейлор Фриц. За выход во вторую неделю борются Брэндон Накашима и Бен Шелтон.

Теннис. Четвёртый круг Уимблдона-2025:

Россия — 6 теннисистов (2 мужчины + 4 женщины); США — 5 (3+2); Испания — 3 (2+1); Италия — 3 (3+0); Великобритания — 2 (1+1); Дания — 2 (1+1); Польша — 2 (1+1); Австралия — 2 (2+0); Сербия — 1 (1+0); Чехия — 1 (0+1); Аргентина — 1 (0+1); Германия — 1 (0+1); Бельгия — 1 (0+1); Беларусь — 1 (0+1); Швейцария — 1 (0+1); Чили — 1 (1+0); Болгария — 1 (1+0); Хорватия — 1 (1+0); Венгрия — 1 (1+0).

Отметим, что ещё продолжаются несколько мужских матчей, но Россию уже никто не догонит.