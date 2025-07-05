Россия занимает первое место по количеству представителей в 1/8 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. Россия занимает первое место по представительству в четвёртом круге среди всех стран-участниц турнира. Во второй неделе соревнований сыграют шесть российских теннисистов: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.
У представителей США, занимающих второе место, в 1/8 финала вышли Эмма Наварро, Аманда Анисимова и Тейлор Фриц. За выход во вторую неделю борются Брэндон Накашима и Бен Шелтон.
Теннис. Четвёртый круг Уимблдона-2025:
- Россия — 6 теннисистов (2 мужчины + 4 женщины);
- США — 5 (3+2);
- Испания — 3 (2+1);
- Италия — 3 (3+0);
- Великобритания — 2 (1+1);
- Дания — 2 (1+1);
- Польша — 2 (1+1);
- Австралия — 2 (2+0);
- Сербия — 1 (1+0);
- Чехия — 1 (0+1);
- Аргентина — 1 (0+1);
- Германия — 1 (0+1);
- Бельгия — 1 (0+1);
- Беларусь — 1 (0+1);
- Швейцария — 1 (0+1);
- Чили — 1 (1+0);
- Болгария — 1 (1+0);
- Хорватия — 1 (1+0);
- Венгрия — 1 (1+0).
Отметим, что ещё продолжаются несколько мужских матчей, но Россию уже никто не догонит.