Алекс де Минор пробился в 1/8 финала Уимблдона-2025, где может сыграть с Джоковичем

Австралийский теннисист 11-я ракетка мира Алекс де Минор обыграл соперника из Дании Аугуста Хольмгрена в матче третьего круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу австралийца.

Матч длился 2 часа 20 минут. За это время де Минор реализовал 3 брейк-пойнта из 13 возможных, выполнил две подачи навылет и допустил одну двойную ошибку. Хольмгрен допустил пять двойных ошибок, выполнил шесть эйсов, а также реализовал один брейк-пойнт из пяти возможных.

В следующем круге Алекс де Минор сыграет с сильнейшим в матче Новак Джокович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия). Игра состоится сегодня, 5 июля.