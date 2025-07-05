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Алекс де Минор — Аугуст Хольмгрен, результат матча 5 июля 2025, счет 3:0, 3-й круг Уимблдона

Алекс де Минор пробился в 1/8 финала Уимблдона-2025, где может сыграть с Джоковичем
Алекс де Минор
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Австралийский теннисист 11-я ракетка мира Алекс де Минор обыграл соперника из Дании Аугуста Хольмгрена в матче третьего круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу австралийца.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 17:45 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
4 		6 5 3
             
Аугуст Хольмгрен
192
Дания
Аугуст Хольмгрен
А. Хольмгрен

Матч длился 2 часа 20 минут. За это время де Минор реализовал 3 брейк-пойнта из 13 возможных, выполнил две подачи навылет и допустил одну двойную ошибку. Хольмгрен допустил пять двойных ошибок, выполнил шесть эйсов, а также реализовал один брейк-пойнт из пяти возможных.

В следующем круге Алекс де Минор сыграет с сильнейшим в матче Новак Джокович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия). Игра состоится сегодня, 5 июля.

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