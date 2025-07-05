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«Кажется, я играю всё лучше». Андреева сравнила себя на Уимблдоне сейчас и два года назад

«Кажется, я играю всё лучше». Андреева сравнила себя на Уимблдоне сейчас и два года назад
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в 1/8 финала Уимблдона-2025 рассказала, как она изменилась с момента её первого матча на этом турнире. В третьем круге Мирра обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:1, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

— Всего пару лет назад вы впервые сыграли в основной сетке Уимблдона. Тогда вам было всего 16, а сейчас — 18. Насколько эти два года изменили вас? Насколько вы другой игрок сейчас по сравнению с тем, кем были два года назад?
— Могу сказать, что когда я впервые играла на Уимблдоне, проходила квалификацию и перед первым матчем просто сказала себе: «Мирра, чего ты хочешь? Это твой первый матч на траве, просто выйди и сделай что-нибудь. Хотя бы выиграй пару геймов». Это был тяжёлый матч, особо ничего от себя не ожидала, потому что никогда не выступала на траве. Я потренировалась, ну, может, неделю.

По сравнению с тем временем сейчас уже чего-то от себя жду, и это уже не так просто, но теперь я также стараюсь найти тот настрой, чтобы позволить себе расслабиться и получать удовольствие, и именно это стараюсь делать последние несколько дней. Мне кажется, с каждым матчем я играю всё лучше, и мой уровень растёт, — сказала Андреева в интервью на корте.

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