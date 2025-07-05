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Белинда Бенчич выразила недовольство в адрес WTA из-за плотного графика тура

Белинда Бенчич выразила недовольство в адрес WTA из-за плотного графика тура
Белинда Бенчич
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35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич раскритиковала расписание турниров WTA. Спортсменка недовольна плотным графиком.

«Чувствую, что с тех пор как вернулась в тур после материнства, получаю от тенниса больше удовольствия. Я стала спокойнее. WTA улучшила условия для того, чтобы мы могли становиться матерями во время карьеры, но есть ещё куда расти.

Главное, что календарь турниров — просто безумный. Мы не можем заканчивать сезон в ноябре и уже в середине декабря уезжать в Австралию. Нельзя играть столько обязательных турниров: если ты их пропускаешь, получаешь штраф или теряешь позиции в рейтинге. В таких условиях невозможно нормально совмещать карьеру и семейную жизнь», — сказала Бенчич на пресс-конференции.

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