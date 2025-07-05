«Его лицо не менялось». Мирра Андреева ответила, у кого в теннисе лучшее понимание игры

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, у кого в теннисе лучшее понимание игры, а также почему ей тяжелее всего играть против теннисистов из топ-20.

«Конечно, я должна назвать Роджера [Федерера]. Мне кажется, каждый раз, когда смотрела его матчи, он просто знал, что делать, при любом счёте, в любой ситуации. Он справлялся с моментами под давлением, на брейк-поинтах. Его лицо не менялось, даже если он уступал в счёте. Никогда. Мне кажется, против такого очень тяжело играть, когда ты ведёшь и всё складывается в твою пользу, но ты смотришь на соперника, а у него вид, будто ничего не случилось. Он просто продолжает играть так же и прибавляет в уровне. Думаю, с таким соперником очень тяжело играть. Если брать нынешних теннисистов, то у Иги, Коко, Арины, почти у всех топ-теннисисток такая же психология и поведение на корте. Поэтому их тяжело обыграть. Мне кажется, что тяжелее становится всякий раз, когда играю против топ-10 или топ-20. У них другой психологический настрой», — сказала Андреева на пресс-конференции.