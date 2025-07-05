Янник Синнер собрал команду из пяти лучших футболистов Италии по его мнению

Первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер сформировал список из пяти лучших итальянских футболистов.

В пятёрку сильнейших вошли Джанлуиджи Буффон, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро, Дженнаро Гаттузо и Паоло Мальдини. Ролик с участием теннисиста был опубликован в социальных сетях BBC Sport.

Сегодня, 5 июля, Синнер обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро в матче третьего круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:1, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 55 минут. За это время Синнер реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 возможных, выполнил девять подач навылет и допустил три двойные ошибки. Мартинес-Портеро не допустил ни одной двойной ошибки, но и не выполнил ни одного эйса. Он также не смог реализовать четыре брейк-пойнта.