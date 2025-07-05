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Янник Синнер собрал команду из пяти лучших футболистов Италии по его мнению

Янник Синнер собрал команду из пяти лучших футболистов Италии по его мнению
Янник Синнер
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Первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер сформировал список из пяти лучших итальянских футболистов.

В пятёрку сильнейших вошли Джанлуиджи Буффон, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро, Дженнаро Гаттузо и Паоло Мальдини. Ролик с участием теннисиста был опубликован в социальных сетях BBC Sport.

Сегодня, 5 июля, Синнер обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро в матче третьего круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:1, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 55 минут. За это время Синнер реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 возможных, выполнил девять подач навылет и допустил три двойные ошибки. Мартинес-Портеро не допустил ни одной двойной ошибки, но и не выполнил ни одного эйса. Он также не смог реализовать четыре брейк-пойнта.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 1
             
Педро Мартинес-Портеро
52
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
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