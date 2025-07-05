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Марин Чилич — Хауме Мунар, результат матча 5 июля 2025, счет 3:1, 3-й круг Уимблдона

Марин Чилич вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, обыграв Хауме Мунара
Марин Чилич
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Хорватский теннисист 83-я ракетка мира Марин Чилич переиграл испанца Хауме Мунара в матче третьего круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:3, 3:6, 6:2, 6:4 в пользу хорвата.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 18:20 МСК
Марин Чилич
83
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
3 		6 2 4
             
Хауме Мунар
55
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Матч длился 3 часа 6 минут. За это время Чилич реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных, выполнил 14 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Мунар допустил шесть двойных ошибок, выполнил шесть эйсов, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных.

В следующем круге представитель Хорватии Марин Чилич сыграет с 24-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли, который ранее обыграл чешского спортсмена Якуба Меншика.

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