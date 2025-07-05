Марин Чилич вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, обыграв Хауме Мунара

Хорватский теннисист 83-я ракетка мира Марин Чилич переиграл испанца Хауме Мунара в матче третьего круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:3, 3:6, 6:2, 6:4 в пользу хорвата.

Матч длился 3 часа 6 минут. За это время Чилич реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных, выполнил 14 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Мунар допустил шесть двойных ошибок, выполнил шесть эйсов, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных.

В следующем круге представитель Хорватии Марин Чилич сыграет с 24-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли, который ранее обыграл чешского спортсмена Якуба Меншика.