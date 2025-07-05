Андреева — 4-я с 2000 года, кто вышел в 1/8 финала на первых трёх ТБШ сезона до 19 лет

Седьмая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева стала четвёртой теннисисткой в этом 100-летии, которой удалось выйти в четвёртый круг на всех трёх первых турнирах «Большого шлема» года в одиночном разряде среди женщин до достижения 19 лет. Ранее таким достижением могли похвастаться Ким Клейстерс (2001), Мария Шарапова (2005) и Николь Вайдишова (2006 и 2007).

На Уимблдоне-2025 Мирра Андреева вышла в четвёртый круг, обыграв американку Хейли Баптист со счётом 6:1, 6:3. На Australian Open — 2025 россиянка в четвёртом круге уступила лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко со счётом 1:6, 2:6. На «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра в 1/4 финала уступила француженке Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6).