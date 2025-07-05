Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025
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Титулованный сербский теннисист шестая ракетка мира Новак Джокович обыграл соотечественника Миомира Кецмановича (49-я строчка АТР) в матче третьего круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:3, 6:0, 6:4.
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 20:05 МСК
49
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 3
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Новак Джокович
Н. Джокович
Матч длился 1 час 46 минут. За это время Джокович реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 возможных, выполнил 16 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Кецманович допустил одну двойную ошибку, выполнил три эйса и реализовал один брейк-пойнт.
В следующем круге 38-летний представитель Сербии Новак Джокович сыграет с 11-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором, который ранее был сильнее датского спортсмена Аугуста Хольмгрена.
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