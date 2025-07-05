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Новак Джокович — Миомир Кецманович, результат матча 5 июля 2025, счет 3:0, 3-й круг Уимблдона

Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025
Новак Джокович
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Титулованный сербский теннисист шестая ракетка мира Новак Джокович обыграл соотечественника Миомира Кецмановича (49-я строчка АТР) в матче третьего круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:3, 6:0, 6:4.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 20:05 МСК
Миомир Кецманович
49
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		0 4
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Матч длился 1 час 46 минут. За это время Джокович реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 возможных, выполнил 16 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Кецманович допустил одну двойную ошибку, выполнил три эйса и реализовал один брейк-пойнт.

В следующем круге 38-летний представитель Сербии Новак Джокович сыграет с 11-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором, который ранее был сильнее датского спортсмена Аугуста Хольмгрена.

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