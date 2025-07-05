«Мы усердно работали весь год». Таусон — о работе со своим парнем в качестве тренера
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22-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон после победы над Еленой Рыбакиной из Казахстана на Уимблдоне-2025 высказалась о работе со своим парнем в качестве тренера. Клара обыграла Елену со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:10 МСК
22
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
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11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
— Я и мой тренер, который также мой парень…
— Полагаю, у вас бывают и хорошие, и плохие дни.
— Да. Мы так усердно работали весь год и в конце прошлого года. Все мои друзья и люди, которые пришли меня поддержать, были просто потрясающими. Я так много работала ради этого. Очень довольна, — сказала Таусон в интервью на корте.
За выход в четвертьфинал Клара Таусон поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек.
Комментарии
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