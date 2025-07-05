Бен Шелтон оказался сильнее Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона-2025
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Представитель США 10-я ракетка мира Бен Шелтон переиграл венгерского спортсмена Мартона Фучовича (105-я строчка мирового рейтинга) в матче третьего круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 20:00 МСК
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
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|7 7
|6
|
|6 4
|2
105
Мартон Фучович
М. Фучович
Матч длился 2 часа. За это время Шелтон реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил восемь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Фучович допустил две двойные ошибки и выполнил семь эйсов, а также реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных.
В следующем круге американский теннисист Бен Шелтон сыграет с 47-й ракеткой из Италии Лоренцо Сонего, который ранее обыграл американского теннисиста Брендона Накашиму. Счёт — 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (2:7), 2:6, 7:6 (10:3).
Комментарии
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