Новак Джокович одержал 100-ю победу на Уимблдоне

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович одержал 100-ю победу на травяных кортах Уимблдона-2025. Минутами ранее он переиграл соотечественника Миомира Кецмановича (49-я строчка АТР) в матче третьего круга престижного турнира. Счёт — 6:3, 6:0, 6:4.

Отметим, больше 100 побед на Уимблдоне в активе только у Мартины Навратиловой и Роджера Федерера.

Встреча длилась 1 час 46 минут. За это время Джокович реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 возможных, выполнил 16 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Кецманович допустил одну двойную ошибку, выполнил три эйса и реализовал один брейк-пойнт.

В следующем круге Джокович сыграет с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, который ранее был сильнее датского спортсмена Аугуста Хольмгрена.