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Новак Джокович одержал 100-ю победу на Уимблдоне

Новак Джокович одержал 100-ю победу на Уимблдоне
Новак Джокович
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Титулованный сербский теннисист Новак Джокович одержал 100-ю победу на травяных кортах Уимблдона-2025. Минутами ранее он переиграл соотечественника Миомира Кецмановича (49-я строчка АТР) в матче третьего круга престижного турнира. Счёт — 6:3, 6:0, 6:4.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 20:05 МСК
Миомир Кецманович
49
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		0 4
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Отметим, больше 100 побед на Уимблдоне в активе только у Мартины Навратиловой и Роджера Федерера.

Встреча длилась 1 час 46 минут. За это время Джокович реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 возможных, выполнил 16 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Кецманович допустил одну двойную ошибку, выполнил три эйса и реализовал один брейк-пойнт.

В следующем круге Джокович сыграет с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, который ранее был сильнее датского спортсмена Аугуста Хольмгрена.

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