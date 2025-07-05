Новак Джокович стал третьим игроком, одержавшим 100 побед на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал третьим игроком, одержавшим 100 побед на Уимблдоне. Ранее таким достижением могли похвастаться швейцарец Роджер Федерер и американка Мартина Навратилова.

В третьем круге Уимблдона-2025 Джокович обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича (49-я строчка АТР) со счётом 6:3, 6:0, 6:4. В следующем круге серб сыграет с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, который ранее был сильнее датского спортсмена Аугуста Хольмгрена.

Действующим чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас.