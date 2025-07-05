Новак Джокович повторил достижение Роджера Федерера, одержав 100-ю победу на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович одержал 100-ю победу на Уимблдоне. Ранее серб выиграл 101 матч на «Ролан Гаррос». В истории до этого был только один теннисист, который набрал 100+ побед на двух разных ТБШ, — швейцарец Роджер Федерер (105 — на Уимблдоне и 102 — на Australian Open).
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Джокович также стал третьим после Федерера и Мартины Навратиловой, кто одержал 100 и более побед на Уимблдоне.
В третьем круге Уимблдона-2025 Джокович обошёл своего соотечественника Миомира Кецмановича (49-я строчка АТР) со счётом 6:3, 6:0, 6:4. В следующем круге серб сыграет с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, который ранее был сильнее датского спортсмена Аугуста Хольмгрена.
Действующим чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас.
- 5 июля 2025
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