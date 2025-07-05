38-летний Новак Джокович в полёте выиграл очко на Уимблдоне-2025

Сербский теннисист шестая ракетка мира Новак Джокович эпичным образом выиграл очко в матче третьего круга Уимблдона-2025 с соотечетственником Миомиром Кецмановичем. Во время розыгрыша при счёте 4:3, 40-40 серб в прыжке дотянулся до мяча и совершил удар.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Напомним, встреча закончилась в пользу Джоковича со счётом 6:3, 6:0, 6:4. Матч длился 1 час 46 минут. За это время Джокович реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 возможных, выполнил 16 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Кецманович допустил одну двойную ошибку, выполнил три эйса и реализовал один брейк-пойнт.

В следующем круге 38-летний представитель Сербии Новак Джокович сыграет с 11-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором, который ранее был сильнее датского спортсмена Аугуста Хольмгрена.