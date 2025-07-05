Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На Уимблдоне-2025 12 чемпионов ТБШ не смогли дойти до четвёртого круга

На Уимблдоне-2025 12 чемпионов ТБШ не смогли дойти до четвёртого круга
Комментарии

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. Во вторую неделю соревнований не смогли выйти 12 чемпионов турниров «Большого шлема».

В первом круге борьбу завершили Кори Гауфф, Петра Квитова, Виктория Азаренко, Елена Отсапенко и Даниил Медведев. Во втором — Маркета Вондроушова и Софья Кенин. В третьем — Наоми Осака, Барбора Крейчикова, Мэдисон Киз, Эмма Радукану и Елена Рыбакина.

Во вторую неделю соревнований вышли Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер, Марин Чилич, Ига Швёнтек и Арина Соболенко.

Действующим чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В женском одиночном разряде — Барбора Крейчикова из Чехии.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Материалы по теме
Александрова — в 4-м круге Уимблдона! А Мирра и Самсонова тоже победили. LIVE!
Live
Александрова — в 4-м круге Уимблдона! А Мирра и Самсонова тоже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android