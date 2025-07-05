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Новак Джокович, Уимблдон: результаты игр на 5 июля, следующий соперник, путь до титула

Новак Джокович, Уимблдон: результаты игр на 5 июля, следующий соперник, путь до титула
Новак Джокович
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших поединков, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:
первый круг: Новак Джокович (Сербия, 6) – Александр Мюллер (Франция) – 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2;
второй круг: Новак Джокович (Сербия, 6) – Даниэль Эванс (Великобритания, WC) – 6:3, 6:2, 6:0;
третий круг: Новак Джокович (Сербия, 6) – Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 6:0, 6:4.

Следующий матч Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:
1/8 финала: Новак Джокович (Сербия, 6) – Алекс де Минор (Австралия, 11);

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу на Уимблдоне-2025:
1/4 финала: Новак Джокович (Сербия, 6) – Флавио Коболли (Италия, 22);
полуфинал: Новак Джокович (Сербия, 6) – Янник Синнер (Италия, 1);
финал: Новак Джокович (Сербия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

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