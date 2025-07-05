Уимблдон-2025, мужчины: результаты матчей 5 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей шестого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, третий круг. Результаты 5 июля:

Флавио Коболли (Италия, 22) — Якуб Меншик (Чехия, 15) — 6:2, 6:4, 6:2;

Янник Синнер (Италия, 1) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:1, 6:3, 6:1;

Григор Димитров (Болгария, 19) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:0);

Брэндон Накашима (США, 29) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:10);

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Аугуст Хольмгрен (Дания, Q) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3;

Марин Чилич (Хорватия) — Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 3:6, 6:2, 6:4;

Бен Шелтон (США, 10) — Мартон Фучович (Венгрия, LL) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:2;

Миомир Кецманович (Сербия) — Новак Джокович (Сербия, 6) — 3:6, 0:6, 4:6.