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Уимблдон-2025, женщины: результаты матчей 5 июля

Уимблдон-2025, женщины: результаты матчей 5 июля
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей шестого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, третий круг. Результаты 5 июля:

  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 3:6, 7:6 (10:7)
  • Джессика Бузас Манейро (Испания) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:1, 2:6, 6:3
  • Клара Таусон (Дания, 23) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 7:6 (8:6), 6:3
  • Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 2:6, 3:6
  • Мирра Андреева (Россия, 7) — Хейли Баптист (США) — 6:1, 6:3
  • Зейнеп Сёнмез (Турция) — Екатерина Александрова (Россия, 18) — 3:6, 6:7 (1:7)
  • Барбора Крейчикова (Чехия) — Эмма Наварро (США, 10) — 6:2, 3:6, 4:6
  • Ига Швёнтек (Польша, 8) — Даниэль Коллинз (США) — 6:2, 6:3
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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