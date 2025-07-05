«Не думала, что это проклятие». Андреева — о поражении сеяных игроков на Уимблдоне-2025

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на большое количество поражений сеяных игроков в первых кругах Уимблдона-2025.

— Думали во время матча о том, что много сеянных вылетело в первых двух кругах, что это может быть, как снежный ком?

— Конечно, не очень приятно, что столько топовых игроков вылетели в первом-втором кругах. Но это теннис, так бывает, с этим ничего не поделать. Я старалась фокусироваться на себе. Не думала о том, что это какое-то проклятие, которое и меня может настигнуть. Просто фокусировалась на себе и на том, что мне надо сделать на корте. Буду делать это до конца турнира, просто постараюсь быть лучшей версией себя в каждом поединке

— Насколько тяжело фокусироваться на себе и не смотреть на сетку, когда столько сеянных вылетает? Не задумываться о том, что это огромный шанс?

— Не знаю почему, но я об этом не думала. Может, сейчас начну из-за вас (смеётся)! Но я об этом не думала, просто фокусировалась на том, чтобы выигрывать матчи. Год назад я потерпела поражение в первом круге и в паре, и в одиночке. Старалась думать о том, чтобы выиграть больше геймов, больше матчей. После первого круга моей задачей было выиграть и второй круг, улучшить свою игру и прошлогодний результат. Буду стараться и дальше так делать, не думать ни о чём другом. Пока мне довольно легко фокусироваться на нужных вещах, — сказала Андреева на пресс-конференции.