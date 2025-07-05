Мирра Андреева ответила, какой совет дала ей Мартинес перед матчем с Баптист на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какой совет дала ей Кончита Мартинес перед матчем третьего круга с американкой Хейли Баптист на Уимблдоне-2025. Мирра обыграла Хейли со счётом 6:1, 6:3.

— Какой совет вам дала Кончита перед матчем? Как справляться с вариативностью Хейли?

— По сути, она сказала мне держать концентрацию и не торопиться, быть терпеливой. Как только будет более комфортный мяч, иди на удар и делай то, что хочешь. Если чувствуешь, что надо атаковать по линии, делай так, если считаешь, что надо кроссом, делай кроссом. Кончита просто сказала мне быть терпеливой, потому что она будет часто рвать ритм, иногда будет наносить потрясающие удары. Так что тренер сказала мне сохранять спокойствие. Иногда игра может складываться в пользу соперницы, что-то может пойти не так. Моей задачей было сохранять терпение, а когда представляется шанс, пользоваться им и быть агрессивной, — сказала Андреева на пресс-конференции.