Андреева — о просмотре хайлайтов своих матчей: был сумасшедший розыгрыш, а его не включили

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, смотрит ли она хайлайты после своих матчей.

— Вы после матча смотрите его хайлайты? И как считаете, они точно отражают то, что происходило в игре?

— Раньше я так делала: после каждого победного матча искала хайлайты, чтобы посмотреть, как классно я сегодня играла. Но в последнее время перестала, потому что не вижу причин смотреть хайлайты. Иногда бывает полезно посмотреть их после поражения, поучиться на своих ошибках, посмотреть, что ты делал не так, что можно было сделать иначе. А если выиграл — то ладно. Обсудил это со своим тренером, и всё, ты доволен, дальше уже надо фокусироваться на следующем матче. Так что в последнее время не смотрю победные встречи.

Что касается того, точно ли отражают хайлайты ход матча, то не знаю. Мне кажется, в большинстве случаев — да. Но помню, в прошлом году то ли на US Open, то ли в Пекине был какой-то сумасшедший розыгрыш, я ещё подумала, что он точно попадёт в хайлайты. А его не было! А это был чуть ли не лучший мой удар за весь матч. Я была немного расстроена, но в их защиту скажу, что они включили много других отличных ударов. Иногда сложно выбрать все удары и сделать из них одно короткое видео. В большинстве случаев они делают хорошую работу, — сказала Андреева на пресс-конференции.