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«Она вернула мне уверенность». Андреева — о влиянии Мартинес на её игру на траве

«Она вернула мне уверенность». Андреева — о влиянии Мартинес на её игру на траве
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как работа с Кончитой Мартинес помогла ей улучшить игру на траве.

— Ваша тренер — чемпионка Уимблдона. В чём работа с ней помогла вам прибавить на траве и насколько этот опыт важен при выходе во вторую неделю Уимблдона?
— Она точно придала мне уверенности. После поражения в Берлине и Бад-Хомбурге я чувствовала себя неважно, не слишком уверенной в своей игре. Мы дня три потренировались, работали над движением на траве, много отрабатывали удары. Так что в первую очередь она вернула мне уверенность. И шаг за шагом чувствую, что я улучшаю своё движение на траве, а также учусь, как справляться со сложными ударами. Например, если игрок бьёт в линию, мяч обычно вообще не отскакивает к тебе. Сейчас я учусь справляться с такими заковыристыми ударами. С каждым матчем мы анализируем, и я чувствую себя всё лучше и увереннее, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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