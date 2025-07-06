Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она очень опасная». Андреева высказалась о Наварро перед их матчем на Уимблдоне

«Она очень опасная». Андреева высказалась о Наварро перед их матчем на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с американкой Эммой Наварро (10-я в рейтинге WTA) в четвёртом круге Уимблдона-2025.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 13:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Она очень атлетичная, мне она очень нравится как человек. Видела пару её интервью, а ещё мы с ней несколько раз тренировались, она мне очень нравится. И как теннисистка — тоже. Мы играли только один раз, в Цинциннати, и ещё один раз тренировались на траве. Думаю, это очень опасная соперница, в том числе на траве. Надеюсь, Кончита хорошо проделает свою работу, даст мне необходимые советы, выберет тактику, и оттуда уже будем смотреть», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Андреевой. Она обыграла Наварро в первом круге Цинциннати-2024 со счётом 6:2, 6:2.

Материалы по теме
«В свободное время читаю книгу, фэнтези о другом мире». Мирра — перед 4-м кругом Уимблдона
«В свободное время читаю книгу, фэнтези о другом мире». Мирра — перед 4-м кругом Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android