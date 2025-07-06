«Она очень опасная». Андреева высказалась о Наварро перед их матчем на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с американкой Эммой Наварро (10-я в рейтинге WTA) в четвёртом круге Уимблдона-2025.

«Она очень атлетичная, мне она очень нравится как человек. Видела пару её интервью, а ещё мы с ней несколько раз тренировались, она мне очень нравится. И как теннисистка — тоже. Мы играли только один раз, в Цинциннати, и ещё один раз тренировались на траве. Думаю, это очень опасная соперница, в том числе на траве. Надеюсь, Кончита хорошо проделает свою работу, даст мне необходимые советы, выберет тактику, и оттуда уже будем смотреть», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Андреевой. Она обыграла Наварро в первом круге Цинциннати-2024 со счётом 6:2, 6:2.