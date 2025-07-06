Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Четвёртый круг, погнали!» Джокович опубликовал пост после выхода в 1/8 финала Уимблдона

«Четвёртый круг, погнали!» Джокович опубликовал пост после выхода в 1/8 финала Уимблдона
Новак Джокович
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион из Сербии шестая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в третьем круге Уимблдона-2025. В трёх сетах он обыграл соотечественника Миомира Кецмановича. Счёт — 6:3, 6:0, 6:4.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 20:05 МСК
Миомир Кецманович
49
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		0 4
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«100-я победа на Уимблдоне. Всегда в удовольствие играть с отличным теннисистом и другом из Сербии. Четвёртый круг, погнали!» — написал Джокович в социальных сетях.

В следующем круге 38-летний представитель Сербии Новак Джокович сыграет с 11-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором, который ранее был сильнее датского спортсмена Аугуста Хольмгрена.

Материалы по теме
Новак Джокович, Уимблдон: результаты игр на 5 июля, следующий соперник, путь до титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android