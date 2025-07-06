«Четвёртый круг, погнали!» Джокович опубликовал пост после выхода в 1/8 финала Уимблдона

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион из Сербии шестая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в третьем круге Уимблдона-2025. В трёх сетах он обыграл соотечественника Миомира Кецмановича. Счёт — 6:3, 6:0, 6:4.

«100-я победа на Уимблдоне. Всегда в удовольствие играть с отличным теннисистом и другом из Сербии. Четвёртый круг, погнали!» — написал Джокович в социальных сетях.

В следующем круге 38-летний представитель Сербии Новак Джокович сыграет с 11-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором, который ранее был сильнее датского спортсмена Аугуста Хольмгрена.