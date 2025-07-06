«У них одна задача — биться». Андреева предположила, почему сложно оставаться в топ-3

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева предположила, в чём главная сложность остаться в топ-3 мирового рейтинга.

— Что разделяет первые три номера рейтинга от следующих пяти? Как оставаться в топ-3, в чём главная сложность?

— Я ещё не в топ-3, так что не знаю (улыбается). Может, они больше уверены в своей игре. Может, у них ещё более серьёзный подход ко всему или у них другой настрой на тренировках и матчах. Мне кажется, настрой у них только один — выходить и биться, неважно, тренировка это или матч. А если матч, то неважно, против кого они играют. Думаю, это делает их одними из лучших игроков мира. Неважно, что происходит или против кого они выступают, у них только одна задача — биться в каждом розыгрыше. Лёгких очков они тебе не дадут, их надо на самом деле заслужить. Думаю, дело может быть в этом, но не знаю, — сказала Андреева на пресс-конференции.