«Каждую свободную минуту читаю». Андреева рассказала, как проводит время на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как она отдыхает от тенниса на Уимблдоне.

— Что делаете на Уимблдоне вне корта, чтобы расслабляться от тенниса?

— Мы живём в апартаментах, мне очень нравится это место. Там рядом хороший парк. Сегодня мы с мамой прогулялись немного, сходили в супермаркет, поболтали, погода была хорошая. В свободное время мне нравится гулять и болтать, а дома я сейчас читаю книгу, не могу остановиться! Она очень интересная, так что каждую свободную минуту читаю. Даже не смотрю никаких сериалов, что удивительно, только читаю книгу. Это фэнтези о другом мире с разными существами, там про войну и как они выигрывают, всё такое. Мне кузина посоветовала. Может, она глупая, не для моего возраста, но мне нравится. Называется «Оружие смерти». Да, звучит глупо (смеётся), — сказала Андреева на пресс-конференции.