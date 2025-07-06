Рыбакина – о распределении кортов после вылета с Уимблдона: это происходит не в первый раз
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что рассчитывала сыграть на другом корте в матче третьего круга против датчанки Клары Таусон. Рыбакина сыграла на втором корте и проиграла со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:10 МСК
22
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Это происходит не в первый раз, но я ожидала, что буду играть на Первом корте или Центральном, где комфортнее из-за отсутствия ветра в такие дни, как сегодня. В любом случае, условия были одинаковыми для обеих, просто сегодня я не смогла адаптироваться», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.
За выход в четвертьфинал Клара Таусон поспорит с представительницей Польши Игой Швёнтек.
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