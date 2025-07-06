Рыбакина – о распределении кортов после вылета с Уимблдона: это происходит не в первый раз

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что рассчитывала сыграть на другом корте в матче третьего круга против датчанки Клары Таусон. Рыбакина сыграла на втором корте и проиграла со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

«Это происходит не в первый раз, но я ожидала, что буду играть на Первом корте или Центральном, где комфортнее из-за отсутствия ветра в такие дни, как сегодня. В любом случае, условия были одинаковыми для обеих, просто сегодня я не смогла адаптироваться», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

За выход в четвертьфинал Клара Таусон поспорит с представительницей Польши Игой Швёнтек.