Новак Джокович рассказал о своём сходстве с Янником Синнером

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём сходстве с итальянцем Янником Синнером.

«Думаю, очевидно, что с точки зрения стиля игры у нас с ним довольно много общего. Мы оба стараемся рано входить в мяч, играть агрессивно, доминировать с задней линии. Я помню его ещё совсем юным, кажется, ему было 13 или 14 лет, когда мы познакомились и сыграли. Он уже тогда был высоким и худощавым, как и я в его возрасте. Он отлично бил по мячу, у него уже тогда были отличная координация и скорость ударов. Он использует ракетку Head Speed, такую же, как у меня. Вообще, много совпадений.

Но он по-своему уникален. Работа, которую он проделал со своей командой за последние два года, впечатляет — подача, движение, точность. Все говорят о его скорости, но синхронизация просто невероятная. Сейчас он очень точен и постоянно давит на соперника, потому что играет в высоком темпе. Я рад, что смог повлиять на него в положительном ключе, как игрок, на которого он, возможно, равнялся», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В четвёртом круге Уимблдона Джокович сыграет с 11-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.