«Cмехотворный финал». Иванишевич – о решающем матче между Зверевым и Синнером на AO-2025

Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич ответил на вопрос, кто может составить конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу в ATP.

«Может ли кто-то составить конкуренцию Синнеру и Алькарасу? На каком-нибудь мелком турнире — возможно. На «Шлеме» — нет. Я не вижу никого, кто способен это сделать, разве что кто-то даст им по голове накануне матча. Я не вижу как. Посмотрите на финал Australian Open — там был Зверев, третья ракетка мира, феноменальный игрок, и это был просто смехотворный финал — у Саши не было ни единого шанса. А потом финал «Ролан Гаррос» — это был теннис с другой планеты. Единственный, кто может встать между ними, — это Новак. Может, я говорю немного эмоционально, но у него всё ещё есть шансы на победу», — приводит слова Иванишевича Clay Tenis.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев проиграл Синнеру со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.