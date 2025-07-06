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«Cмехотворный финал». Иванишевич – о решающем матче между Зверевым и Синнером на AO-2025

«Cмехотворный финал». Иванишевич – о решающем матче между Зверевым и Синнером на AO-2025
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Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич ответил на вопрос, кто может составить конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу в ATP.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Может ли кто-то составить конкуренцию Синнеру и Алькарасу? На каком-нибудь мелком турнире — возможно. На «Шлеме» — нет. Я не вижу никого, кто способен это сделать, разве что кто-то даст им по голове накануне матча. Я не вижу как. Посмотрите на финал Australian Open — там был Зверев, третья ракетка мира, феноменальный игрок, и это был просто смехотворный финал — у Саши не было ни единого шанса. А потом финал «Ролан Гаррос» — это был теннис с другой планеты. Единственный, кто может встать между ними, — это Новак. Может, я говорю немного эмоционально, но у него всё ещё есть шансы на победу», — приводит слова Иванишевича Clay Tenis.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев проиграл Синнеру со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

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