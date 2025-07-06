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Самсонова установила национальный рекорд женского одиночного Уимблдона в игре с Касаткиной

Самсонова установила национальный рекорд женского одиночного Уимблдона в игре с Касаткиной
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова установила национальный рекорд женского одиночного разряда в истории Уимблдона в матче 3-го круга престижных соревнований с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной (18-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась уверенной победой россиянки со счётом 6:2, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:05 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Как сообщает известный журналист Саймон Кэмберс на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), Самсонова выполнила в матче с Касаткиной сильнейшую по скорости подачу в истории российского женского тенниса на Уимблдоне — 206 км/ч. Отметим, что это второй результат в истории Уимблдона в принципе. Рекорд принадлежит американке Винус Уильямс — 207.6 км/ч.

В 1/8 финала соревнований Людмила встретится с испанкой Джессика Бузас Манейро (62-й номер рейтинга).

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