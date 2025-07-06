Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 6 июля

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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей седьмого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, 1/8 финала. Расписание 6 июля (время — мск):

15:00. Солана Сьерра (Аргентина, LL) – Лаура Зигемунд (Германия);

15:30. Сонай Картал (Великобритания) – Анастасия Павлюченкова (Россия);

(Россия); 17:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Элисе Мертенс (Бельгия, 24);

19:00. Линда Носкова (Чехия, 30) — Аманда Анисимова (США, 13).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.