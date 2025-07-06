Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 6 июля
Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей седьмого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, четвёртый круг. Расписание 6 июля (время —московское):
- 13:00. Карен Хачанов (Россия) — Камиль Майхшак (Польша).
- 15:00. Тейлор Фриц (США) — Джордан Томпсон (Австралия)
- 17:00. Николас Харри (Чили) — Кэмерон Норри (Великобритания).
- 18:30. Андрей Рублёв (Россия) — Карлос Алькарас (Испания).
Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.
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