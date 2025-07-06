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Анастасия Павлюченкова — Сонай Картал: онлайн-трансляция матча 4-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:30 по мск

Павлюченкова — Картал: онлайн-трансляция матча 4-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:30
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи четвёртого круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей Великобритании Сонай Картал, занимающей 51-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасия Павлюченкова – Сонай Картал.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Матч 1/8 финала Уимблдона-2025 станет первым в истории очных встреч теннисисток.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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