Карен Хачанов — Камиль Майхшак: где смотреть, во сколько матч четвёртого круга Уимблдона
Поделиться
Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Польши Камилем Майхшаком, который занимает 109-ю строчку рейтинга ATP.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
109
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Матч начнётся не ранее 13:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.
Комментарии
- 6 июля 2025
-
10:42
-
10:19
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
04:35
-
03:57
-
03:37
-
02:02
-
00:51
-
00:45
-
00:28
-
00:17
-
00:13
-
00:07
- 5 июля 2025
-
23:40
-
23:27
-
23:19
-
23:12
-
23:03
-
23:00
-
22:45
-
22:36
-
22:26
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:28
-
21:25
-
21:01