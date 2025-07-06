Карен Хачанов — Камиль Майхшак: онлайн-трансляция четвёртого круга Уимблдона — в 13:00

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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Польши Камилем Майхшаком, который занимает 109-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Камиль Майхшак, который начнётся в 13:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Хачанова. Он выиграл у Майхшака на грунте «Ролан Гаррос» — 2020 и Лиона-2021, а также на траве Хертогенбосха-2022 (на решающем тай-брейке).

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.