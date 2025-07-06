«Меня ждёт очень тяжёлый матч». Джокович — о четвёртом круге Уимблдона с де Минором

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович оценил своего соперника по четвёртому кругу Уимблдона-2025, австралийца Алекса де Минора.

«Алекс сильно прибавил за последние два года. Сейчас он играет в лучший теннис в своей карьере и определённо близок к выходу в решающие стадии турниров «Большого шлема». Он уже несколько раз доходил до четвертьфиналов. В прошлом году, к сожалению, ему пришлось сняться из-за травмы. Но в этом году он снова в форме, не проиграл ни сета и хорошо играет.

Играть против Алекса де Минора на траве — не самое радостное испытание, это точно. Он очень быстр и универсален, улучшил подачу и отлично выстраивает розыгрыши. Меня ждёт тяжёлый, очень тяжёлый матч. Но я жду его с нетерпением. Это отличный тест, чтобы проверить уровень своей игры против такого топ-игрока, как Алекс», — приводит слова Джоковича Punto de Break.