«Уимблдон запретит мне отвечать на вопросы». Швёнтек — о необычном предпочтении

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала про необычное блюдо, которое популярно в Польше, — макароны с клубникой.

– Почему это такое великое дело? Все должны попробовать! Летом дети часто едят. Клубника с макаронами – идеальное сочетание вкусов. У нас отличная клубника в Польше. Я добавляю йогурт и стараюсь сделать вид, что это здоровая пища.

— И все же: где клубника лучше: в Польше или Англии?

– Честно, в Польше. У нас для клубники лучше климат. Сейчас Уимблдон мне запретит отвечать на такие вопросы. Но здесь тоже отличная клубника, просто другая, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.