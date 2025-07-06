Карен Хачанов — Камиль Майхшак: история противостояния перед четвёртым кругом Уимблдона
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Польши Камилем Майхшаком, который занимает 109-ю строчку рейтинга ATP.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
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Карен Хачанов
К. Хачанов
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Камиль Майхшак
К. Майхшак
Теннисисты встречались друг с другом три раза на турнирах ATP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч Хачанова и Майхшака:
«Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Камиль Майхшак, который начнётся в 13:00 по московскому времени.
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.
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