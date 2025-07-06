Шелтон — о матче на Центральном корте Уимблдона: когда-нибудь мне удастся там сыграть

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон поделился эмоциями от победы в матче третьего круга Уимблдона-2025 над венгром Мартоном Фучовичем (6:3, 7:6 (7:4), 6:2), отметив, что надеется однажды сыграть на главной арене турнира.

«Мне было очень весело. Играть на Уимблдоне — это всегда нечто особенное. Это уже мой третий раз на Корте №1. Он особенный. Особенная атмосфера. Я рад, что снова получил шанс сыграть здесь… Я стараюсь пробиться на Центральный корт. Может быть, когда-нибудь мне удастся там сыграть», – сказал Шелтон в интервью после матча третьего круга турнира.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 Шелтон встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. Матч запланирован на 7 июля.