Шелтон — о матче на Центральном корте Уимблдона: когда-нибудь мне удастся там сыграть
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон поделился эмоциями от победы в матче третьего круга Уимблдона-2025 над венгром Мартоном Фучовичем (6:3, 7:6 (7:4), 6:2), отметив, что надеется однажды сыграть на главной арене турнира.
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 20:00 МСК
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
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|6 4
|2
105
Мартон Фучович
М. Фучович
«Мне было очень весело. Играть на Уимблдоне — это всегда нечто особенное. Это уже мой третий раз на Корте №1. Он особенный. Особенная атмосфера. Я рад, что снова получил шанс сыграть здесь… Я стараюсь пробиться на Центральный корт. Может быть, когда-нибудь мне удастся там сыграть», – сказал Шелтон в интервью после матча третьего круга турнира.
В 1/8 финала Уимблдона-2025 Шелтон встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. Матч запланирован на 7 июля.
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