Иванишевич: когда я слушаю игроков, все сидят на антидепрессантах

Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич высказался о психологических проблемах современных теннисистов.

«Теннис — индивидуальный вид спорта, ты выходишь на корт один. Тренеру приходится быть психологом. Сейчас уже речь не столько про обучение ударам справа или слева — всё в голове. Через пару лет, наверное, я смогу получить диплом психолога и читать лекции. Техника есть у всех, разница в психологии. Когда я слушаю игроков, все сидят на антидепрессантах, Зверев говорит, что ему тяжело…

Не знаю, почему они так давят на себя. Может, виноваты ожидания со стороны, общества, и они не справляются. Зверев хорош, но не может выиграть «Шлем». У него был шанс в 2020-м, когда он подавал на матч против Тима. Сначала ему мешали «Большая тройка», теперь появились Синнер и Алькарас, а он всё ещё далеко. Он третья ракетка мира, тренируется, но до победы всё равно не дотягивает», — приводит слова Иванишевича Clay Tenis.