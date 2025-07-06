«Появилось больше игроков, способных бороться с топ-10». Циципас — о конкуренции в туре

Греческий теннисист 26-я ракетка мира Стефанос Циципас высказался о росте конкуренции среди теннисистов в АТР-туре, отметив, что уровень игроков стал выше, чем был на старте карьеры грека.

«Я не играл в туре 10 лет назад, так что не могу точно сказать, каким было пребывание на вершине тогда, потому что сам не был активным игроком в тот период. Но по первым впечатлениям мне кажется, что тур сейчас стал гораздо сложнее. Сейчас появилось больше игроков, которые способны навязать борьбу теннисистам из топ-10, чем раньше. Намного больше конкуренции, чем была раньше. В этом плане попасть в топ-30 стало труднее.

Сейчас я играю в третьем или четвёртом раунде турнира серии «Мастерс», и уровень соперников в этих стадиях уже не тот, что был в начале моей карьеры. Сейчас он выше. Сложные соперники попадаются уже в ранних раундах. Количество игроков, способных бороться на равных с топами, увеличилось. Раньше между топ-игроками и остальными существовала «пустота», которой сейчас уже нет», – приводит слова Циципаса Tennis 365.