Циципас — о прогрессе в теннисе: сейчас у всех есть доступ к технологиям и лучшим тренерам

Греческий теннисист 26-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился мнением о том, как доступность к качественным тренировочным процессам и технологиям влияют на подготовку профессиональных теннисистов.

«Одна из причин в том, что физическая подготовка в теннисе сейчас вышла на совершенно иной уровень – у всех есть доступ к технологиям, к вещам, которые действительно помогают игре. Сегодня, на мой взгляд, намного больше хороших тренеров, чем раньше.

Сейчас есть много хороших теннисных организаций. Посмотрите хотя бы на Италию — за последние несколько лет они сделали огромный шаг вперёд. От федерации, которая не боролась за победы на «Шлемах», до страны, где десятки игроков входят в топ-200 — и мужчины, и женщины.

Это показывает, что сегодня все стремятся к успеху. И у многих теперь есть ресурсы, чтобы воплотить это в жизнь», – приводит слова Циципаса Tennis 365.