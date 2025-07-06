Рыбакина — о поражении от Таусон: с моей стороны было слишком много ошибок

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свой уровень игры в матче третьего круга Уимблдона-2025, где потерпела поражение от датчанки Клары Таусон (6:7 (6:8), 3:6).
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«Думаю, что матч был очень близкий. До дождя и после того, как мы вернулись на корт, у меня были шансы выиграть первый сет. Но, опять же, было слишком много невынужденных ошибок с моей стороны. Подачи вообще не было, а без неё, конечно, очень трудно играть.
Она играла хорошо. Она немного лучше приспособилась к условиям благодаря подаче, а также резаным ударам. Сложно что-то комментировать, когда я знаю, что с моей стороны было слишком много ошибок, а в некоторые моменты я принимала очень плохие решения», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
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